Pokk ja Bratka said palju mänguaega, Jaama tegi välisklubis debüüdi

Poola naiste kõrgliigas peeti lõppenud nädalavahetusel esimene voor, kus Mailis Pokk ja Poznan pidid tunnistama naiste Eurocupis mängiva Gdynia naiskonna 77:71 paremust, vahendab basket.ee.

31-aastane eestlannast ääremängija astus platsile avaviisikus ning oli 36 minutiga üks kahest oma naiskonnas kõige enam mänguminuteid saanud naistest. Poki kontole kogunes 15 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 3/7), neli lauapalli, kolm resultatiivset söötu, üks pallikaotus ja kolm isiklikku viga.

Teise vooru kohtumise peab Poznan alanud nädala laupäeval, kui külla sõidetakse teisele Eurocupi tiimile Sosnowiecile, kes alustas hooaega lausa 35-punktilise võiduga Pruszkowi vastu.

Hooaja avavoor peeti ka naiste Prantsusmaa esiliigas ning kuigi Maaja Bratka tegi individuaalselt korraliku esituse, pidi tema koduklubi Champagne Basket vastu võtma 72:74 kaotuse Feytiat' vastu.

31-aastase ja 190 cm pikkuse eestlanna arvele kogunes 35 mänguminutiga kümme punkti (kahesed 2/2, kolmesed 2/4), 5 lauapalli, üks resultatiivne sööt, üks vaheltlõige, üks viskeblokeering ja neli isiklikku viga.

Rootsi naiste kõrgliigas tegi Södertälje naiskonna eest ametliku debüüdi 18-aastane Marta Eleri Jaama, kui avavoorus alistati koguni 94:43 Visby naiskond.

Noore eestlanna kontole kogunes 16 minutiga viis punkti (kahesed 2/4, vabavisked 1/3), kolm lauapalli, üks vaheltlõiget, üks pallikaotus ja kaks isiklikku viga. Teises voorus läheb Södertälje vastamisi Östersundi tiimiga, kes alustas hooaega samuti kindla võiduga.

Hispaania tugevuselt kolmandast liigast tuli lõppenud nädalal negatiivne uudis, et mullu Islandil pallinud Greeta Üprus ei saa tänavu Hispaania tiimi Tenerife CDB Clarinost esindada. Klubi kodulehel kirjas oleva uudise andmetel on põhjuseks see, et FIBA keelas Clarinose naiskonnal rahvusvahelised üleminekud.

Teema sai alguse mõned hooajad tagasi, kui 2021. aasta detsembris läksid Clarinose naiskonna teed lahku kahe ameeriklanna Megan Walkeri ja Janelle Bailey'ga ning osapoolte vaidlust hakkas lahendama FIBA vastav komisjon. Kui Walkeri kaasuses jäi õigus klubile, siis Bailey'ga vaidluses jäi õigus mängijale, mis tähendab Clarinosele rahalist makset ning mis rikkus ka Üpruse ametliku ülemineku Hispaania tiimi ridadesse.