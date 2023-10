Tänavu suurtes raskustes olnud Schwartzman sai aasta tähtsaima võidu

31-aastane argentiinlane jõudis kolm aastat tagasi Prantsusmaa lahtistel poolfinaali ja kerkis maailma edetabelis kaheksandaks, aga see aasta on tema jaoks osutunud väga keeruliseks. Enne Shanghai turniiri algust oli Schwartzman sel hooajal võitnud vaid üheksa mängu, Hiinas mängib ta vabapääsmega.

Shanghais alistas argentiinlane esmalt prantslase Luca Van Assche ning siis 27. asetatud tšehhi Jiri Lehecka. Seitsmenda asetusega Fritzi alistamine tähendab, et esimest korda alates 2022. aasta maist on Schwartzman võitnud kolm mängu järjest.

"Tunnen, et pärast Prantsusmaa lahtiseid on mu mäng muutuma hakanud ning olen igal turniiril võitnud vähemalt ühe kohtumise. Muidugi ei ole see minu aasta, seepärast on eriti hea hooaja lõpus veel head mängu näidata," sõnas Schwartzman.

Viienda asetusega Andrei Rubljov alistas prantslase Adrian Mannarino 63 minutiga 6:3, 6:0, sooritades sealjuures 35 äralööki ja vaid viis lihtviga. Maailma 12. reket Tommy Paul sai prantslasest Arthur Filsist (ATP 44.) kahe tunni ja 40 minutiga jagu 6:4, 6:7 (7), 6:4.