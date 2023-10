Soome jalgpallitäht lõi USA-s neli väravat, Messi klubi langes välja

Minnesota alistas Galaxy 5:2, suvel MLS-i klubiga liitunud Pukki alustas oma soologa avapoolaja viimasel minutil ning sahistas külalismeeskonna võrku veel 60., 67. ja 76. minutil. Soomlane on Minnesota eest nüüd löönud kokku kümme ja viimase seitsme mänguga üheksa väravat. Enne laupäeva oli Minnesota eest MLS-i põhihooaja mängus kübaratrikiga hakkama saanud vaid Darwin Quintero.

Vigastuse tõttu kaks nädalat väljakute kõrval veetma pidanud Lionel Messi naasis Miami Interi eest platsile, aga ei suutnud oma klubi päästa 0:1 kaotusest Cincinnati vastu. Et Montreal võitis samal ajal Portlandi, tähendab see, et Miami ei pääse play-off'i.

Minnesota säilitas võiduga veel teoreetilise võimaluse edasi pääseda, selleks on põhihooaja viimases voorus kindlasti vaja Kansas City alistada ning loota, et teised tulemused neid soosivad.