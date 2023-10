Mets aitas St. Pauli Saksamaa esiliiga ainuliidriks

Skoor avati juba 4. minutil, kui audi sisseviske järel mängis St. Pauli end vastase karistusalasse ning kapten Jackson Irvine'ilt söödu saanud Elias Saad suunas palli võrku, vahendab Soccernet.ee. 20 minutit hiljem tabas kodumeeskonda tagasilöök: väravavaht Nikola Vasilj eksis sööduga ning Nürnberg viis seisu tagasi viiki. Nii mindi ka pausile.

St. Pauli naasis riietusruumist isukalt. 49. minut tõi 2:1 värava, seitse minutit hiljem käristati eduseis juba kaheväravaliseks. Normaalaja täitumise järel löödi veel kaks väravat, mis tähendas St. Paulile 5:1 võitu: tänavu kusjuures teist korda. Karol Mets, kellel polnud Nürnbergi vastuvärava olukorras olulist sekkumisvõimalust, tegi taas täismängu.

2. Bundesligas ehk Saksamaa teisel astmel üheksa kohtumisega 19 punkti korjanud St. Pauli on liiga ainuliider. Lähim jälitaja HSV leppis tabeli teises kümnes paikneva Wiesbadeni Weheniga viiki ning on 17 silma peal, sama palju punkte on ka Hannoveri alistanud Kaiserslauternil.