TÄNA OTSE | Paide läheb punase laterna vastu kolmandat kohta kindlustama

Et Nõmme Kalju ja Pärnu Vaprus leppisid laupäeval 1:1 viiki, on Paidel pühapäeval võimalus kolmas koht ainuisikuliselt endale võtta ning Nõmme ja Pärnuga sisse teha kahepunktiline vahe. Harju on tabelis viimasel kohal, aga võit tõstaks nad 24 punkti peale ehk samale pulgale Tartu Tammekaga. Kõik kolm seni toimunud omavahelist kohtumist on lõppenud Paide 1:0 võiduga.

"Meil on hea meel olla kahenädalase pausi järel tagasi koduväljakul. Ootame rasket mängu Harju vastu, kes näitas eelmistes voorudes väga häid tulemusi," sõnas Paide peatreener Ivan Stojkovic. "Peame olema maksimaalsel tasemel ja andma endast parima, et mäng võita. Meeskond töötas kogu selle nädala treeningutel väga hästi ja oleme taktikaliselt ja vaimselt mänguks valmis. Loodetavasti on meie fännid nagu alati taaskord tribüünidel, et meid toetada ja võidu poole tõugata."

"Harju jaoks on tegemist keerulise ja tähtsa mänguga. Peab ka meeles pidama, et Paide võitis kolm eelmist omavahelist mängu väga napilt," sõnas Harju ründaja Daniil Rudenko. "Oleme valmis võitlema ja andma endast kõik, et võtta kolm punkti. Ilm pole parim, aga see on kõigi jaoks ühesugune."