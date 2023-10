Väravavaht Giroud päästis Milani, Inter mängis kiire eduseisu maha

Inter alustas laupäevast kodumängu Bologna vastu olukorras, kus senise seitsme mänguga oli tabeliliider löönud 19 ja endale lubanud lüüa vaid kolm väravat. Kaitsja Francesco Acerbi viis nad peaga 11. minutil juhtima, Lautaro Martineze suurepärane kauglöök tõi vaid kaks minutit hiljem tabloole Interi 2:0 edu ning tundus, et kõik liigub Milano sinise klubi jaoks suurepärases rütmis.

Tugeva surve alla jäänud Bologna leidis vastuse pooljuhuslikult: mõned minutid pärast oma sooloväravat patustas Martinez karistusalas reeglite vastu, kui tõmbas kohmakalt maha šotlase Lewis Fergusoni ning Riccardo Orsolini realiseeris järgnenud penalti. Inter ei leidnudki seejärel rahu ning hoopis Bologna jõudis seitse minutit pärast teise poolaja algust varasema Hollandi noortekoondislase Joshua Zirkzee madala löögi toel viigini. Seisuga 2:2 kohtumine ka lõppes.

Interi linnarivaalile AC Milanile avanes seeläbi võimalus liidriks tõusta ja seda aitas neil mängu lõpuminutitel teha paar ameeriklasi: Christian Pulisic võttis Yunus Musahi tsenderduse Genoa karistusalas osavalt maha ning vormistas 87. minutil kohtumise ainsa värava.

Mängu lõpus nähti Luigi Ferrarise staadionil veel kuhjaga draamat. Esmalt sõitis matši kuuendal lisaminutil pallile vastu jooksnud Milani väravavaht Mike Maignan oma karistusalast väljaspool põlv ees sisse Caleb Ekubanile ning peakohtunik Marco Piccinini andis talle pärast videokorduse vaatamist punase kaardi. Et Milan oli paar minutit enne seda ära teinud oma viimase vahetuse, pidi Maignani särgi selga ning kindad kätte tõmbama ründaja Olivier Giroud.

Järgnenud Albert Gudmundssoni karistuslöök põrkas müürist latti, jätkuolukorras sai rünnakule saadetud Genoa väravavaht Josep Martinez ohtliku mängu eest teise kollase kaardi ehk mõlemad meeskonnad jäid viimasteks minutiteks ilma oma esiväravavahtidest. Giroud tegi siis veel vahetult enne lõpuvilet hea tõrje, kui lõi rusikaga palli Genoa ründaja George Puscase jala pealt ära ning oli sellel siis ise ka esimesena jaol.

Give Giroud the Yashin Trophy in my opinion pic.twitter.com/vJzM7cetmk