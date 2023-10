Pogacar võidutses Lombardias krampide kiuste kolmandat aastat järjest

Umbes 30 kilomeetrit enne 238-kilomeetrise ratturid Comost Bergamosse viinud katsumuse lõppu oli Passo di Ganda tõusul tekkinud juhtgrupp, kuhu kuulusid lisaks Pogacarile näiteks ka Primož Roglic (Jumbo-Visma), Adam Yates (UAE) ning Aleksandr Vlassov (Bora-Hansgrohe), aga Pogacar läks laskumisel teistelt eest ning teenis soolosõiduga esikoha.

Sealjuures tabas Pogacari viimasel kümnekonnal kilomeetril kramp mõlemas reielihases. "Kõigepealt juhtus see paremas, siis vasakus lihases. Mõtlesin, et nüüd ongi kõik, aga pingutasin edasi, langetasin jõudlust ja üritasin olla võimalikult aero, et ennast lõpuks säästa. Nautisin viimaseid kilomeetreid, kuigi see oli äärmiselt valus," sõnas sloveen.

Pogacar on nüüd Lombardia ühepäevasõidu võitnud kolmel aastal järjest ja kuigi lähiminevikus on kahel järjestikusel aastal võidetud päris tihti (näiteks Joaquim Rodriguez, Philippe Gilbert, Paolo Bettini jt), siis kolmel aastal järjest sai viimati esikoha Itaalia legend Fausto Coppi (1946-49).

Pogacarile järgnenud grupp kaotas finišis 52 sekundit, teise koha teenis itaallane Andrea Bagioli (Soudal - Quick-Step), kes edestas Roglicit, Vlassovit ja vendasid Yatese.