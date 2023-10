Lootos lõi taas kiire omavärava, Lillemäe lisas kübaratriki

Skoori avas 14. minutil Elina Kahara omavärav. Lootos on nüüd löönud viimase kolme mänguga kolm omaväravat, kõik need on sündinud mängu esimesel veerandtunnil, vahendab Soccernet.ee.

Flora poolelt olid täpsed ka Lisette Tammik, Kristina Teern (penaltist) ja Getter Saar.

Enne esikuuiku eraldumist on Floral jäänud mängida veel Viimsi JK ja Tallinna Kaleviga. Lootosel on enne meistriliiga üleminekuturniirile siirdumist kohtuda veel ainult JK Tabasaluga.