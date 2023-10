Sinner päästis Shanghais oma debüüdil neli settpalli, edasi sai ka Alcaraz

Esimest korda Shanghai-Masters sarja turniiril mängiv maailma teine reket Alcaraz kohtus oma debüüdil teises ringis prantslase Gregoire Barrere'iga (ATP 73.) ning sai tund ja 43 minutit kestnud mängu järel 6:2, 7:5 võidu.

Avasetis 4:0 edu haaranud hispaanlane päästis vastase seitsmest murdepallist kuus ja tegi 21 äralöögi kõrval vaid kuus lihtviga. Sel hooajal on Alcaraz võitnud juba 62 mängu. "Mul oli Shanghais vaid üks treening ja siis kohe avamatš. Ma arvan, et ta oli tingimustega rohkem harjunud, tal oli juba üks mäng all ning mul oli uutes tingimustes keerulisem kohaneda," sõnas Alcaraz. "Mängisin väga keskendunult, üritasin oma viimasest mängust Pekingis õppida ning tehtud vigu vältida," lisas ta.

Neli päeva tagasi jäi Alcaraz Pekingis toimunud keskmise kategooria turniiril poolfinaalis itaallasele Jannik Sinnerile alla 6:7 (4), 1:6. Turniirivõidu järel maailma edetabelis neljandale kohale kerkinud Sinner nägi laupäeval USA tennisisti Marcos Gironi vastu avasetis kõvasti vaeva, aga alistas maailma 80. reketi lõpuks 7:6 (7), 6:2.

Sealjuures jäi Sinner avasetis 0:3 kaotusseisu, viis siis seitsmenda geimi murdega seti kiiresse lõppmängu, kus jäi aga 1:4 ja 3:6 kaotusseisu, ehk päästis neli settpalli. "Esimesed mängud ei ole kunagi lihtsad. Teadsin enne matši, et just avasett saab olema väga keeruline ning üritasin lihtsalt vaimselt tugev olla. Mul oli tema settpallidel õnne, seega olen tulemusega rahul," sõnas itaallane.

Pekingi finaalis Sinnerile alla jäänud Daniil Medvedevil (ATP 3.) erilisi raskusi ei tekkinud, kui ta alistas Tšiili teise numbri Cristian Garini (ATP 98.) pooleteise tunniga 6:3, 6:3 ning lihtne tööpäev oli ka maailma 12. reketil Tommy Paulil, kes sai austerlasest Sebastian Ofnerist (ATP 49.) vaid tunniga jagu 6:3, 6:0.