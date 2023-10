Lõiv kordas viimasel MK-etapil lühirajasõidu hooaja parimat tulemust

Kaheksa ringi pikkusel lühirajasõidul pälvis esikoha austerlanna Laura Stigger (Specialized Factory Racing; 19.40), edestades viie sekundiga prantslannat Loana Lecomte'i (Canyon CLLCTV) ja kuue sekundiga austraallannat Rebecca Hendersoni (Primaflor Mondraker Genuins Racing Team). Lõiv kaotas võitjale 30 sekundiga.

"Hooaeg on olnud väga pikk ja mentaalselt on end üsna raske kokku võtta, et nii hilissügisel veel pingutada. Samas hooaja viimane lühirajasõit kukkus vist kõige paremini välja," rääkis Lõiv võistluse järel. "Stardist sain kenasti ära. Esimesel ringil andsin mõned kohad ära, aga kuna grupp oli suur ja vahed väikesed, siis säilis motivatsioon ees olevaid tüdrukuid püüda. Peale kahte esimest ringi hakkas keha ilusasti tööle ja tegin kenad ringiajad. Püüdsin korraga kinni ühe pisikese eesoleva grupi ja liikusin peagrupi saba peale. Olin 10.-11. positsioonil ja kogu peagrupp oli mu ees, kuid seejärel tehti kiirendus ja nad olidki jälle läinud. Viimasel ringil läks nii raskeks, et korraga läks mööda kolm naist: Jenny Rissveds, Jolanda Neff ja Kate Courtney."

Eliitmeeste konkurentsis võidutses prantslane Victor Koretzky (Specialized Factory Racing; 22.05), edestades kaasmaalast Jordan Sarroud (Team BMC; +0.02) ja ameeriklast Christopher Blevinsi (Specialized Factory Racing; +0.03).

Lühirajasõidu MK-üldarvestuses pälvis naiste seas esimese koha hollandlanna Puck Pieterse, kes kogus 1420 punkti. Teise koha teenis šveitslanna Alessandra Keller (1278 punkti) ja kolmanda inglanna Evie Richards (1236). Lõiv sai kokkuvõttes 22. koha, lõpetades hooaja 464 punktiga. Meeste seas olid üldarvestuses parimad sakslane Luca Schwarzbauer (1550) ning prantslased Jordan Sarrou (1440) ja Joshua Dubau (926).

Eliitklasside olümpiakrossi MK-etapp sõidetakse Kanadas pühapäeval.