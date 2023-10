Vapruse kasvandik käis Itaalia tippklubi juures testimas

Aasta lõpus 16-aastaseks saaval Nigulal on tänavusest juba kirjas ka Premium liiga debüüt, sest juuli algul pääses ta üleminutitel väljakule Vapruse 4:0 võidumängus Narva Transi üle. Pärast seda on Nigula veel viies kõrgliigakohtumises esindusmeeskonna pingile mahtunud, vahendab Soccernet.ee.

"Itaalias veedetud nädal oli väga heaks kogemuseks. Oli äge näha ja kogeda oma silmaga seda, mis tasemel Bologna eakaaslased treenivad," sõnas Nigula. "Muljet avaldas nende suur treeningkeskus, kus on seitse väljakut. Ilmgi oli suurepärane ning tunnen, et testimine läks hästi. Grazie Bologna!"

Pärnu Vapruse spordidirektor Karl Palatu sõnas, et kogemus aitab noormängijat tema edasises karjääris. "Rõõm on tõdeda, et klubi noortesüsteemist on sirgumas mängijaid, kellel on potensiaali rahvusvahelisel tasemel läbi lüüa. Rometi jaoks testimine välisklubis oli esmakordne ning kindlasti aitab see kogemus teda oma edaspidises mängijakarjääris," sõnas Palatu.

Bologna esindusmeeskond sai eelmisel hooajal Serie A-s üheksanda koha, tänavu ollakse liigatabeli kaheksandal real. Meeskonda juhendab karjääri jooksul nii Brasiilia kui ka Itaalia koondises mänginud, Barcelonaga kahel korral La Liga, Interiga korra Serie A ja PSG-ga viiel korral Prantsusmaa liiga võitnud ning 2006. aastal Barcelona ja 2010. aastal Interi ridades Meistrite liiga võitnud Thiago Motta.