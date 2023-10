Kristin Kuuba pääses Šotimaa MK-etapil poolfinaali

Šotimaal toimuva International Challenge kategooria turniiri esimeses ringis alistas Kuuba Inglismaa esinumbri Freya Redfearni (BWF 173.) tulemusega 21:18, 21:3. Teises ringis oli Kuuba vastaseks Walesist pärit Saffron Morris (BWF 620.) ning kohtumine lõppes eestlanna kindla 21:10, 21:9 võiduga.

Veerandfinaalmängus õnnestus Kuubal 21:11, 18:21, 21:12 skooriga alistada prantslanna Leonice Huet (BWF 71.). "Tegu on kindlasti olulise võiduga. Vastaseks oli tugev Prantsusmaa mängija, kellele kahes viimases omavahelises mängus olen pidanud alla vanduma. Sel korral taktika töötas ning mul on hea meel, et õnnestus revanš võtta," sõnas eestlanna pärast matši.

Poolfinaalis läheb Kuuba vastamisi jaapanlanna Haruna Konishiga, kes alistas teises ringis turniiril esimese asetuse saanud hispaanlanna Clara Azurmendi (BWF 44.).

Tegu on Kuuba jaoks sel aastal teise ning karjääri jooksul kuuenda korraga, mil tal on õnnestunud International Challenge taseme turniiril vähemalt poolfinaali jõuda. Antud tulemus annab eestlannale juurde ka häid punkte maailmaedetabelisse, mis aitab kindlustada kohta Pariisi olümpial.