Neuville: Sunineni tulevik on helge

Autoralli MM-sarja Hyundai meeskonna sõitja Thierry Neuville ütles, et Tšiili rallil suurepäraselt sõitnud, kuid eelviimasel katsel katkestama pidanud Teemu Sunineni tulevik on helge.

Suninen näitas Tšiili rallil head minekut ja teenis reedesel võistluspäeval ka katsevõidu, kuid sõitis ralli eelviimasel katsel õnnetult kännu otsa ning pidi sõidu katkestama.

Temaga teise koha nimel võidelnud Neuville ütles ralliportaalile DirtFish, et 29-aastase soomlase esitus Tšiilis näitas tema potentsiaali. "Meeskonna jaoks oli see keeruline nädalavahetus, mõlemad tiimikaaslased sõitsid välja. Aga pean mainima Teemu suurepärast esitust. Ta sõitis väga-väga hästi, näitas väga head kiirust. See oli tema karjääri jaoks paljutõotav," sõnas belglane.

Neuville ütles, et eesmärk ralli lõpuks oli küll teine koht, aga enne Sunineni katkestamist tundus see võimatu. "Tema edasiseks karjääriks on just paljutõotav see kiirus, mida ta viimastel etappidel näidanud on. Tal oli küll pettumustvalmistav tulemus, aga me kõik teame, kui karm ralli olla võib," lisas Neuville.

Sel nädalal teatas Hyundai autorallimeeskond, et 2019. aasta maailmameister Ott Tänak liitub järgmisest hooajast taas meeskonnaga. Ühtlasi jätkab ka Neuville meeskonnas, kuid Sunineni tulevik on veel lahtine. "See ei ole minu otsus ja mina ei pane koosseisu kokku. Aga [Suninen] on teinud mitu head rallit ja on end heast küljest näidanud," sõnas Neuville.

Tsiili rallil võidutses Tänak, kelle jaoks oli see hooaja teine etapivõit. MM-sarja kokkuvõttes hoiab Tänak 146 punktiga jätkuvalt neljandat kohta, aga Neuville jääb vaid üheksa silma kaugusele. Toyota sõitjad Kalle Rovanperä (217) ja Elfyn Evans (186) on pisut kaugemal.

Autoralli MM-sarja hooajal on sõita jäänud vaid kaks etappi. 26. oktoobril algab Kesk-Euroopa ralli, hooaeg lõppeb novembri keskel Jaapanis.