Eesti võistkond jäi orienteerumise EM-il sprinditeates tulemuseta

Euroopa meistriks tuli selge ülekaaluga algusest lõpuni võistlust juhtinud Rootsi ajaga 1:02.35. Hõbemedalid pälvis Šveits kaotusega 36 sekundit ja pronksid Soome kaotusega 53 sekundit.

Eesti võistkonnas avavahetust jooksnud Annika Rihma tuli teatevahetusse kümnendana, kuid ei olnud rajal märganud, et võttis ühe vale hajutuspunkti.

"Esimene vahetus on pisut eriline, seal tuleb pingsalt jälgida konkurentide tegevust ja püüda püsida juhtgrupis. Sealjuures on muidugi oluline läbida kõik oma punktid õiges järjekorras. Konkurendiga võidu pikast trepist alla joostes olin kaardilt ette lugenud, et punkt jääb mulle trepil tee peale ja võtsingi sealt punkti selle tunnusnumbrit kontrollimata," sõnas Rihma pärast jooksu.

"Tegelikult oli minu punkt veel edasi ja jooksin ka sellest mööda, kuid just sel hetkel seisis keegi konkurentidest selle ees ja ma ei näinudki, et sel ka kontrollpunkt on. Kui oleksin seda märganud, oleksin ilmselt tulnud selle peale, et kontrollida punkti tunnusnumbrit. Kõigis teistes punktides ma seda tegin, aga just trepil laskumise peal jäi see tegemata," ütles eestlanna.

Järgmistes vahetustes jätkus heitlus kümnenda koha kandis, viimases vahetuses jõudis ankrunaine Evely Kaasiku korraks järgi ka kahele eespool jooksnud konkurendile, kuid jäi neist kohe jälle pisut maha ja lõpetas kümnendal positsioonil. Vale kontrollpunkti võtmine avavahetuses jättis võistkonna paraku protokolli lõppu ja tulemuseta.

Pühapäeval joostakse viimase võistlusalana väljalangemissprint.