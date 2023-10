Selgus U-21 koondise koosseis EM-valikmängudeks

Eesti esimeseks vastaseks on Iisrael, kellega minnakse võõrsil HaMoshava staadionil vastamisi 12. oktoobril Eesti aja järgi kell 19.00. Käimasolevas EM-valiksarjas on Iisrael mänginud ühe kohtumise, kui Bulgaaria vastu saadi 0:1 kaotus ning ainsa avamata punktiarvega meeskonnana paiknetakse alagrupis viimasel kohal. Nende ees asub viiendal kohal Eesti, kes on kolme mänguga teeninud ühe viigipunkti. Eesti ja Iisrael U-21 vanuseklassis varasemalt kohtunud ei ole.

Oktoobrikuu teine mäng viib U-21 koondise 17. oktoobril Eesti aja järgi kell 17.00 võõrsil vastamisi Poolaga. Selles EM-valiksarjas on meeskonnad korra juba kohtunud: septembris A. Le Coq Arenal peetud ülimalt tasavägises vastasseisus võttis külalismeeskond hilisest väravast 1:0 võidu. Alagrupis paikneb kaks mängu pidanud Poola esikohal.

Lisaks Eestile, Poolale ja Iisraelile kuuluvad D-alagruppi ka Bulgaaria, Saksamaa ja Kosovo, kes paiknevad vastavalt teisel, kolmandal ja neljandal real.

U-21 koondise koosseis oktoobrikuisteks EM-valikmängudeks:

Väravavahid

Kaur Kivila (22.11.2003) – Tallinna FC Flora 7/0

Georg Mattias Lagus (03.03.2003) – FC Nõmme United 1/0

Ott Nõmm (23.10.2004) – Pärnu JK Vaprus 0/0

Kaitsjad

Kristo Hussar (28.06.2002) – Tallinna FC Flora 18/0

Sander Alex Liit (11.04.2003) – FC Kuressaare 7/0

Tanel Tammik (14.06.2002) – Tartu JK Tammeka 6/0

Daniil Sõtšugov (15.01.2003) – JK Tallinna Kalev 5/0

Andres Järve (21.05.2002) – Harju JK Laagri 2/0

Andreas Vaher (15.04.2004) – SC Freiburg (GER) 1/0

Georg Pank (01.03.2004) – JK Tallinna Kalev 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Danil Kuraksin (04.04.2003) – Tallinna FC Flora 11/1

Nikita Mihhailov (20.06.2002) – Tallinna FC Flora 11/1

Kevor Palumets (21.11.2002) – S.V. Zulte Waregem (BEL) 11/0

Aleksandr Šapovalov (28.02.2003) – JK Tallinna Kalev 8/4

Patrick Genro Veelma (15.04.2002) – Tartu JK Tammeka 8/0

Nikita Ivanov (16.08.2003) – Nõmme Kalju FC 6/1

Martin Vetkal (21.02.2004) – AS Roma (ITA) 5/0*

Tristan Toomas Teeväli (19.05.2003) – JK Tallinna Kalev 4/0

Nikita Vassiljev (07.10.2003) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Ramol Sillamaa (17.10.2004) – KAA Gent (BEL) 3/0

Daniel Luts (25.01.2004) – Paide Linnameeskond 1/0

Peatreener: Sander Post

Abitreener: Igor Morozov

Väravavahtide treener: Aiko Orgla

Kehalise ettevalmistuse treener: Karel Kübar

Arst: Timo Rahnel

Füsioterapeudid: Martin Seeman, Kristjan Mardo

Psühholoogilise ettevalmistuse treener: Laur Nurkse

Videoanalüütik: Joonas Kuusemäe

Mänedžer: Even Laanemaa

*Liitub 17. oktoobril A. Le Coq Arenal toimuvaks Eesti – Tai maavõistluseks meeste koondisega