Roglic leidis uue tiimi ja võtab sihikule Tour de France'i

33-aastane suurtuuride võitja kuulub hetkel Jumbo-Visma nimekirja, aga Hollandi tiimis on väga tihe konkurents eesotsas taanlase Jonas Vingegaardiga ja Roglic tahab kindlasti võimalust järgmise aasta Tour de France'iks.

Suusahüppajana alustanud, aga seejärel panuse rattaspordile teinud Roglic võitis aastatel 2019-2021 kolm korda järjest Hispaania velotuuri ja tänavu ka Giro d'Italia, aga ei pääsenud Tour de France'i koosseisu.

Jumbo-Visma tõestas oma meeskondlikku võimsust ka hiljuti lõppenud tänavusel Vueltal, kus hõivat kolm kõrgemat kohta: esikohale tuli ameeriklane Sepp Kuss ja Roglic sai Vingegaardi järel kolmanda koha.

"Ootan seda muutust põnevusega, kuigi tiimivahetus on minu jaoks tundmatu maa," lausus Roglic. "Head mälestused mõne aasta tagusest kohtumisest tegid läbirääkimised lihtsaks. Kuid määras see, et meeskond on motiveeritud minuga koos töötama ja meil on samad ideed."

Ka Bora-Hansgrohe võistkonnas on Roglici kõrval talendikaid rattureid, nagu endine Giro üldvõitja Jai Hindley, samuti venelane Aleksandr Vlassov ja kolumblane Dani Martinez. Meeskonna juht Ralph Denk näeb hoolimata sloveeni lisandumisel ka neil šansse.

"Me peame endiselt jälgima kõigi suurtuuride profiile ja seejärel plaani koostama," sõnas ta. "Aga eelkõige oleme väga põnevil, et Primož meie tiimi juleb. Tal on võitjamentaliteet ja professionaalsus teevad meie tiimi üksnes paremaks."

Roglic teeb oma viimase etteaste Jumbo-Visma särgis laupäeval mainekal Lombardia ühepäevasõidul.