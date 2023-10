Tunjovi koduklubi võttis liigasiseses karikasarjas suure võidu

Tunjov avaringi kohtumises väljakul ei käinud. Pescara jäi seejuures avapoolaja keskel kaotusseisu, ent pausile mineku ajaks oldi juba ees. Teisel poolajal lisati veel neli tabamust ning kindlustati pääs järgmisesse ringi, kus vastaseks on Pineto, vahendab Soccernet.ee.

Nagu sarja nimigi ütleb, osalevad Serie C karikavõistlustel kõik 60 tugevuselt kolmandas liigas mängivat meeskonda, kes on meistrivõistlustel jaotatud geograafilisel põhimõttel kolme 20-liikmelisse gruppi. Kui Pescara on praegu B-grupis ehk Kesk-Itaalia meeskondade seas neljandal kohal, siis äsja alistatud Fermana hoiab samas tsoonis alles 16. kohta.

Järgmine vastane Pineto, kellega minnakse kokku novembris, on liigatabelis koha võrra kõrgemal ehk 15. real.

