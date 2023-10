Kaotuseta püsiv West Ham sai eurosarjas rekordilise võidu

Nimelt sai Londoni klubist esimene Inglismaa meeskond, mis on eurosarjades kaotuseta püsinud 17 järjestikuses mängus. Senine rekord oli 16, sellega said hakkama kolm meeskonda – Manchester City Pep Guardiola käe all, Leeds 1960. aastatel Don Revie juhendamisel ja Tottenham 1970. aastatel Bill Nicholsoni käe all.

West Ham asus võõrsil juba kaheksandal minutil Lucas Paqueta väravast juhtima. 49. minutil viigistas Roland Sallai küll seisu, aga 15 minutit hiljem lõi Nayef Aguerd Inglismaa klubi võiduvärava.

Võidu võttis ka Liverpool, alistades koduväljakul 2:0 Union Saint-Gilloise. Ryan Gravenberch lõi Liverpooli eest enda esimese värava, teisel lisaminutil vormistas võidu Diogo Jota. Liverpoolil on samuti kahest mängust kaks võitu, millega ollakse E-alagrupis esikohal.

Tulemused:

Freiburg – West Ham 1:2 (0:1)

TSC Backa Topola – Olympiakos 2:2 (0:1)

Marseille – Brighton 2:2 (2:0)

Ateena AEK – Amsterdami Ajax 1:1 (0:1)

Real Betis – Praha Sparta 2:1 (1:1)

Limassoli Aris – Rangers 2:1 (1:0)

Sporting – Atalanta 1:2 (0:2)

Czestochowa Rakow – Grazi Sturm 0:1 (0:1)

Liverpool – Union Saint-Gilloise 2:0 (1:0)

Toulouse – LASK 1:0 (1:0)

Villarreal – Rennes 1:0 (1:0)

Haifa Maccabi – Panathinaikos 0:0

Roma – Servette 4:0 (1:0)

Praha Slavia – Tiraspoli Šeriff 6:0 (3:0)

Häcken – Karabahh 0:1 (0:0)

Molde – Leverkusen 1:2 (0:2)