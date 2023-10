Jalga vigastanud Lewandowski peab tõenäoliselt El Clasico vahele jätma

Barcelona alistas kolmapäevases Meistrite liiga kohtumises võõrsil Porto Ferran Torresi avapoolaja lisaminuti väravast 1:0, kümme minutit varem pidi Poola kapten Lewandowski jalavigastuse tõttu väljakult lahkuma.

Hispaania meedia teatel diagnoositi Lewandowskil neljapäeval pahkluu nikastus, mis nõuab vähemalt kuu aja pikkust vigastuspausi. Kindlasti jätab poolakas vahele järgmised liigamängud Granada ja Athleticu vastu, aga suure tõenäosusega ei näe teda ka Meistrite liiga kodumängus Donetski Šahtariga ning El Clasico nime all tuntud põlises derbimängus Madridi Reali vastu, mis toimub 28. oktoobril.

Barcelonal pole Lewandowskile otsest asendajat, tõenäoliselt peab tema rolli üle võtma Ferran Torres ning et paar järgmist nädalat on väljas ka Raphinha, on ründekolmandiku meestest lisaks Torresele rivis veel vaid Lamine Yamal ja Joao Felix.