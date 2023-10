Maailma esireket nägi asetuseta itaallanna vastu kõvasti vaeva

Kolm nädalat tagasi poolatari Iga Swiateki valitsusaja maailma esireketina lõpetanud Sabalenka servis esimeses setis 11 ässa ning tõrjus mõlemad itaallanna murdepallid, realiseerides ise enda ainsa.

Mullu Indian Wellsis Sabalenka alistanud Paolini osutas teises setis aga pärast 1:3 kaotusseisu jäämist tugevat vastupanu ning võitis neli geimi järjest, minnes ette 5:4 ja 6.5. Settpallini Paolini siiski ei jõudnud, esimesel korral setivõidule servides murdis maailma esireket sealjuures nulliga ning viis siis seti kiiresse lõppmängu, kus läks ette 5:1.

Sabalenka servis sajaminutilise kohtumise jooksul 16 ässa ning võitis oma esimeselt servilt 76 protsenti mängitud punktidest, sealjuures sooritas esirekete 41 äralööki ja tegi 22 lihtviga (Paolini 18 äralööki ja seitse lihtviga).

"Ta on suurepärane mängija. Ta liigub väljakul väga hästi, kaitseb osavalt ning paneb sind vaeva nägema," rääkis Sabalenka võidu järel. "Seisuni 6:4, 3:1 servisin väga hästi, aga siis juhtus midagi. Ma ei suutnud kohaneda, hakkasin eksima ja andsin talle võimaluse mängu tagasi tulla. Mul on hea meel, et ma suutsin teise seti võita: ta mängis tõesti väga head tennist, aga võtmehetkedel näitasin mina enda parimat mängu," lisas ta.

Veerandfinaalis näeb Pekingis tõelist maiuspala, sest Sabalenka vastaseks on viienda asetusega Jelena Rõbakina. Sabalenka alistas Kasahstani esindava naise aasta alguses Austraalia lahtiste finaalis, Rõbakina võitis omakorda Indian Wellsi finaalis.

Selle kohtumise võitja läheb poolfinaalis vastamisi Jelena Ostapenko ja Ljudmila Samsonova vahelise mängu võitjaga, teises tabelipooles kohtuvad Maria Sakkari - Coco Gauff ning Caroline Garcia - Iga Swiatek.