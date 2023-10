Taas Messita mänginud Miami play-off'i lootused said tugeva hoobi

Vigastustega heitlev Lionel Messi jäi neljandat mängu koduklubi Inter Miami koosseisust välja ning Miami pidi võõrsil Chicago Fire'i 4:1 paremust tunnistama. Miami on kolm mängu enne hooaja lõppu play-off kohast viie punkti kaugusel.

Miami rändas öösel vastu neljapäeva Chicagosse, et sealse Fire'iga kohtuda, kuid pidi seda tegema ilma legendaarse Lionel Messita. Argentiinlane naasis septembris koondisepausilt vigastusega ning on viimases kuues mängus väljakul käinud vaid korra, kuid pidi ka siis 37. minutil väljakult lahkuma.

Miami jäi Chicagole 1:4 alla. Endine Liverpooli mees Xherdan Shaqiri lõi kaks väravat, kahega sai hakkama ka Šveitsi pallur Maren Haile-Selassie. "Paljud tulid siia Messit vaatama, aga nad nägid hoopis meie meeskonnalt suurepärast esitust," sõnas Chicago peatreener Frank Klopas pärast kohtumist.

Miami sai Messi siirdumisega sisse suurepärase hoo ning võitis argentiinlasega esimesest 12-st mängust kaheksa, viigistades ülejäänud. Pärast koondisepausi on Miami aga võitnud kaks kohtumist seitsmest ning on MLS-i liigatabelis idakonverentsis 33 punktiga eelviimasel (14.) kohal.

"Barcelona igatseks teda, Argentiina koondis igatseks teda. Muidugi igatseme ka meie maailma parimat mängijat," sõnas Miami peatreener Gerardo Martino. Martino ütles eelmisel nädalal, et Messi on vigastuselt naasmisele lähedal, kuid reie tagalihast vigastanud Jordi Alba on pikema taastumisperioodi alguses.

Chicago Soldier Field areenile müüdi mänguks Miamiga lausa 61 000 piletit, kuid meeskond pakkus kindlustust järgmise aasta pileteid ostes pealtvaatajatele, kes tulid mängu vaatama "olenemata sellest, millised mängijad on võimelised väljakule ilmuma".

MLS-i põhihooag lõppeb 22. oktoobril. Mõlemast konverentsist pääseb otse play-off'i seitse meeskonda, kaheksanda ja üheksanda koha tiimid mängivad viimase koha eest. Kui idakonverentsis on koha sõelmängudel kindlustanud kuus klubi, siis läänekonverentsis on kindlasti edasi vaid St. Louis City.