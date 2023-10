Mella alistas pingelises lahingus Mistra

Mäng algas võrdselt skoorides, kui 12. minutiks olid nii Aruküla Annabel Aavik, kui Mella Diana Laosaar skoorinud kahel korral ja tablool seisis 5:5. Siis tegid külalised aga 6:2 vahespurdi ning kümme minutit hiljem juhiti 11:7. Võõrustajad tulid veel korra ühe tabamuse kaugusele, kuid vaheajaks suutsid Tallinna Spordikooli naised siiski põhiliselt Inga Bušina skoorimise abil 16:13 edu sisse võtta. "Alustasime hooaega kõige kõrgemate eesmärkidega. Kuigi kaotasime kahe hooaja vahel väravavaht Darja Belokurova, on teised tüdrukud tema rolli ilusti üle võtnud ning tahet ja võitlushimu on tiimis palju," alustas Mella mängija Anastasija Bušina.

Teine poolaeg algas Mistrale kurvalt, kui nende üks põhitegijatest, Jennifer Mednikova teenis punase kaardi ning enam kohtumist jätkata ei saanud. 39. minutil oli võõrustajate treener kaotusseisult 15:21 sunnitud aja maha võtma. Mella püsis siiski viimaste minutiteni suhteliselt kindlas eduseisu, kuid veel enne matši lõppu jõudsid Aruküla neiud vaid mõne tabamuse kaugusele. Lõpuks sai siiski aeg enne otsa ja kohtumine lõppes 28:27 Tallinna SK kasuks.

Mella poolelt vastutasid skoorimise eest põhiliselt kolm naist: Inga Bušina viskas kaheksa, Laossaar seitse ja Anastasija Bušina kuus väravat. Mistra eest tabasid Karmen Vaiksaar seitse ning Annabel Aavik viis korda.

Käesoleval hooajal osaleb naiste karikasarjas kolm tiimi, lisaks eelmainituile mängib veel SK Tapa/Tapa valla SK. Naiskonnad mängivad kaks korda omavahel läbi ning seejärel järgneb karikafinaal. Järgmisena lähevad 11. oktoobril vastamisi just Lääne-Virumaa tiim ja Aruküla/Mistra.

"Oli väga pingeline kohtumine. Hooaja esimesele etteastele kohaselt kippus sisse tulema palju pallikaotusi ja eksimusi visetel. Natukene jääb kripeldama, et kas või punkti ei suutnud siit välja pigistada. Aga sellistest olukordadest tuleb õppida. Teeme trennis omad parandused ja järgmises mängus loodame juba paremat käsipalli näidata," võttis Mistra mängija Merili Heinla matši kokku.