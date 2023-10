TalTech oli Viimsist kindlalt üle, Kalev/Cramo sai võõrsil suure võidu

Korvpalli Eesti-Läti ühisliigas said nii TalTech/Optibet kui BC Kalev/Cramo suure võidu.

TalTech oli kodusaalis suurelt 96:59 parem Viimsist. Poolajapausile mindi võõrustajate 19-punktilises eduseisus. Kolmandal veerandil jõudis Viimsi küll 14 punkti kaugusele, aga sellele vastas TalTech 6:0 vahespurdiga ja veerandaeg lõpetati 7:0 spurdiga, viimasel veerandil kasvatati edu veelgi.

TalTechi parim oli Oliver Metsalu 17 punktiga, Taavi Jurkatamm ja Kasper Suurorg lisasid mõlemad 12 punkti, Indrek Sunelik tõi kümme punkti ja võttis kaheksa lauapalli.

Viimsi ridades viskas Artjom Kovalov 16 punkti ja võttis 12 lauapalli, Jorgen Rikberg panustas 13 punktiga.

BC Kalev/Cramo oli võõrsil kindlalt 104:56 üle Läti Ülikoolist. Kui esimesel veerandajal pääses ka Läti klubi vahepeal punktiga ette, siis teisel veerandil pani Kalev enda paremuse kindlalt maksma. Leemet Böckler tõi Kalevile 25 punkti, Kregor Hermet lisas 17 ning Hugo Toom ja Oleksandr Kovliar kumbki 13 punkti. Lätlaste resultatiivseim oli Rudolfs Svitins 15 punktiga.

Päeva viimases mängus alistas Riia VEF võõrsil 94:74 Ogre.

Kalev/Cramo liitus nüüd Pärnu Sadama, Tallinna Kalev/Snabbi ja Riia Zelliga – kõik klubid on saanud kahest mängust kaks võitu. TalTech on kolmest mängust võitnud kaks, Viimsi aga on saanud järjest kolm suurt kaotust.