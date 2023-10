Esimest korda Medvedevist jagu saanud Sinner triumfeeris Pekingis

Finaalis sai maailma seitsmes reket napilt üle kahe tunni kestnud matšis 7:6 (2), 7:6 (2) jagu venelasest Daniil Medvedevist (ATP 3.).

Seejuures olid nad varem omavahel kuuel korral mänginud ja Sinner võitnud vaid kolm setti.

Sinnerile oli see tänavu juba viies finaal ja kolmas turniirivõit, ühtekokku on ta nüüd karjääri jooksul võitnud üheksa turniiril. Tänavu on noor itaallane võitnud 49 matši ja ennustatava edetabeli järgi peaks ta kerkima maailma neljandaks reketiks. Sellega saab temast alles teine Itaalia meestennistist, kes on maailma edetabelis viie sekka jõudnud – esimesena sai sellega hakkama Adriano Panatta, kes 1976. aasta augustis tõusis neljandale kohale.