Neljakordne maailmameister kaotas suure mängukoormuse pealt maailma 104. numbrile

Neljakordne maailmameister jäi 37-aastase O'Donnelli vastu 0:2 taha ja kuigi võitis järgmise partii ise, vastas O'Donnell sellele lausa 120-punktise seeriaga. Järgmisest kolmest partiist üht võitu vajanud O'Donnell tuli ülesandega toime.

Seejuures tuleb mainida, et Selby viimase aja mängugraafik on olnud väga tihe. Üheksa päeva jooksul üheksa matši pidanud inglane oli veel samal päeval saanud kvalifikatsiooni otsustavas ringis jagu hiinlasest Zihao Xingist (ATP 114.) 4:1.

"Kui keegi suudab väsinuna tulemust teha, siis on see Mark," lausus O'Donnell siiski. "Ma ei arvanud, et saan miskit niisama, säilitasin kogu aeg keskendatuse ja üritasin teda survestada."

Tiitlikaitsjast edukam oli valitsev maailmameister Luca Brecel (WS 2.), kes alistas maailma edetabelis 53. kohal oleva inglase Andy Hicksi 4:1.