Medalita jäänud mitmevõistleja süüdistas konkurenti transsoolisuses

Barman hoidis kuue ala järel pronksmedalist kinni, aga 800 meetri jooksuga möödus temast Agasara. Lõpuks jäi neid lahutama vaid neli punkti: Agasara lõpetas võistluse 5712 ja Barman 5708 silmaga.

"Ma kaotasin Hiinas Hangzhous toimuvatel 19. Aasia mängudel pronksmedali transsoolisele naisele," kirjutas Barman sotsiaalmeedias. "Ma tahan oma medalit tagasi, kuna see on reeglite vastu. Palun aidake ja toetage mind."

Hiljem kustutas Barman oma postituse, kuid India kergejõustikuliit on lubanud juhtunut uurida. 20-aastane Agasara oli mõistagi koondisekaaslase käitumise peale tulivihane.

"Ma viin selle asja kindlasti alaliitu," lausus ta väljaandele Sports Star. "Ma ei võta seda kergelt. Ma võitsin Aasia mängudel oma esimese rahvusvaheliste võistluste medali ja tahtsin seda pisut nautida, aga mul polnud selleks võimalust."

Nandini Agasara Autor/allikas: SCANPIX / AFP

"Miks ei öelnud ta midagi siis, kui ma võistlemist alustasin? Kuidas saab keegi midagi sellist öelda teisele naisele? Me mõtleme vaid medalite võitmisest Indiale. Ma ei teadnud alustades midagi peale selle, et tahan hästi sportida ja riigile medaleid tuua."

"Nüüd, kus ma võitsin, siis tulevad kõik need trollid välja," jätkas Agasara. "Kui keegi saavutab edu, siis on alati palju neid, kes üritavad maha teha. Aga asi pole üldsegi minus. Ma olen lihtsalt kurb, et ta ei mõelnud enne seda, kui hakkas Indiat välisriigis laimama."

Barman oli ka varem kahelnud Agasara viimaste kuude arengus. Enne võistlust oli tal lausunud: "Igaüks teab, et sellist asja ei saavuta nelja kuu jooksul."

Aasia mängude võitjaks krooniti hiinlanna Zheng Ninani (6149 punkti), kelle järel teenis hõbemedali Usbekistani esindaja Jekaterina Voronina (6056).