Venemaa sportlased võivad paraolümpialt siiski kõrvale jääda

Rahvusvaheline paraolümpiakomitee (IPC) lubas küll Venemaa sportlased neutraalse lipu all 2024. aasta Pariisi paraolümpiamängudele, aga see ei tähenda, et reaalsuses nad seal ka võistlevad.

Eelmisel nädalal hääletas IPC kongressil Venemaa sportlased tagasi mängudele häältega 74:65. Erapooletuks jäid 13 liiget. Küll aga otsustati Venemaa paraolümpiakomitee õigused kaheks aastaks osaliselt peatada, häältega 90:56 (erapooletuid kuus).

IPC otsus Venemaa sportlased paraolümpiamängudele lubada on siiski vaid üldsõnaline ja konkreetseid tingimusi alles hakatakse paika panema. Venemaa paraolümpiakomitee presidendi Pavel Rožkovi sõnul ei ole nad kõigega nõus.

"Paraolümpiamängudele võib pääseda umes 300 inimest," lausus Rožkov Venemaa riiklikule uudisteagentuurile TASS. "Loodame, et paraolümpialiidud lubavad meie sportlastel võistelda, et nad saaks kvalifitseeruda."

Ühe võimalusena on laual, et Venemaa parasportlased peavad allkirjastama dokumendi, kus mõistavad hukka riigi sõjategevuse Ukrainas. "Kriteeriumid on üldsõnalised, [IPC] juhatus sõnastab need lähiajal selgemalt," jätkas Rožkov.

"Mitmed olümpiaorganisatsioonid, kes parasportlastega võistlusi korraldavad, on nõudnud meie sportlastelt Euroopas toimuvatel võistlustel deklaratsioonide allkirjastamist. Kui see juhtub, siis ei lähe meie sportlased kuhugi."

Pariisi paraolümpiamängud toimuvad järgmisel aastal 28. augustist 8. septembrini.