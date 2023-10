Käsipalli meistriliigas kohtuvad eelmise hooaja karikafinalistid

Hooajaeelsetes lausetes suuresti noortetööle rõhunud meeskonnad on meistrivõistlustel jõudnud pidada kolm kohtumist. Kui ka eurosarja esimeses voorus välja langenud HC Tallinn on saanud kirja sama arvu kaotusi, siis HC Kehra on isegi mõnevõrra üllatavalt juba röövinud punkte Mistralt ja kindlalt alistanud SK Tapa. Esimeses matšis tunnistati siiski Viljandi HC paremust.

"Pärast esimest kohtumist on meie hooaeg täitsa hästi kulgenud. Mängupilt on pidevalt paranenud. Tallinnaga tuleb kindlasti tasavägine kohtumine, kuid soovime kindlasti kaks punkti koju kaasa viia," kommenteeris sel hooajal HC Kehra eest kolmes mängus 13 väravat visanud Oskar Luks.

Eelmisel hooajal karikafinaalis kohtunud Viljandi ja Tapa lähevad kolmapäevasele mängule vastu tabeli eri otstes. Kui mulgid ei ole kolmes kohtumises veel punkte kaotanud, siis lääne-virulased on pidanud leppima sama arvu kaotustega. Viljandil seisab ees raske nädal, kui lisaks meistrisarjale mängitakse nädalavahetusel ka Balti liigas.

"Võib öelda, et natukene on meie hea mineku taga ka õnnestunud graafik. Tõsisematest vastastest mängisime vaid Servitiga, kellel oli juba raske vastasseis Mistraga all. Kergelt on juba mõttes ka eurosari, kuid enne on vaja siiski Tapa tõsiselt ette võtta ja nädalavahetusel veel Balti liigas võidelda," analüüsis Viljandi HC mängumees Kristo Voika.

"Hooaeg tundus algavat kenasti, kui Mistraga saime täitsa hästi hakkama, kuid pärast seda on kvaliteedi langus sisse lipsanud. Otsime veel seda oma joonist, enesekindlust ja rütmi. Kolmapäevane vastane on sügisel ilusti alustanud ning kindlasti meile seal midagi lihtsalt ei anta. Käega me aga lööme ei lähe ning katsume mulkidele hambaid näidata," lõpetas SK Tapa mängujuht Marten Saar.