Kreeka korvpallilegend sai rahvuskoondise peatreeneriks

Alaliiduga kahe aasta pikkuse lepingu sõlminud Spanoulis alustas oma treenerikarjääri eelmisel aastal, kui aitas Ateena Peristeri liigas kolmandale kohale ning jõudis karikafinaali, kus jäädi alla Pireuse Olympiakosele.

Just Olympiakoses veetis Spanoulis teise poole oma profikarjäärist (2010-21), eelnevalt esindas ta ka Panathinaikost, Maroussit ning NBA-s Houston Rocketsit. Panathinaikose ja Olympiakose ridades krooniti ta kolmekordseks Euroliiga ja seitsmekordseks Kreeka meistriks ning on 4335 punktiga ühtlasi Euroliiga kõigi aegade edukaimaks punktitoojaks. Samuti on ta Euroliigas mänginud enim minuteid.

"Minu suur unistus täitub," rääkis Spanoulis teisipäevasel pressikonverentsil. "Peame mängima kartmatult, olema julged ja võitlema. Peame looma tugeva meeskonna, mis on justkui perekond. Nüüd peame oma pärandi andma edasi uuele põlvkonnale."

Spanoulis rääkis pressikonverentsil, et on vestelnud ka riigi suurima staari Giannis Antetokounmpoga. "Ta armastab Kreeka koondist väga ja tahab järgmisel suvel meiega olla," sõnas koondise uus peatreener.