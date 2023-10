35-aastane prantslane teenis hooaja teise turniirivõidu

Maailma edetabelis 46. real paiknev Mannarino alistas kaks tundi ja kümme minutit kestnud finaalmängus 4:6, 6:3, 6:2 ameeriklase Sebastian Korda (ATP 28.).

Avasett kulges tasavägiselt seisuni 4:4, kui Kordal õnnestus Mannarino serv murda ja seejärel kindlalt enda pallingul setivõit kindlustada. Teises setis läks Korda 3:1 juhtima, aga siis võitis Mannarino viis geimi järjest ja viis kohtumise otsustavasse setti, kus pääses kiirelt murdega ette. Uuesti murdis ta seitsmendas geimis ning vormistas seejärel võidu kolmandal matšpallil.

Mannarino on Astana turniiri ajaloos esimene mängija, kes on mitmel korral finaali jõudnud – 2020. aasta finaalis pidi ta tunnistama John Millmani paremust.

Mannarinole oli see tänavuse hooaja kolmas finaal ja teine turniirivõit, üldse on ta nüüd karjääri jooksul mänginud 14 finaalis ja saanud neli turniirivõitu. Ta on pärast 2020. aastat esimene prantslane, kes saanud ühel hooajal mitu turniirivõitu.

23-aastasele Kordale oli see kuues finaal, seni on ta saanud ühe turniirivõidu.