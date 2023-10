Joonas Lember lõpetas hooaja Euroopa meistrivõistluste hõbemedaliga

Rogozno rajal olid lisaks eestlastele favoriitideks kohalikud võidusõitjad Sebastian Kecinski ja Henryk Synoracki ning klassis F-125 oma esimest hooaega tegev Mattia Calzolari Itaaliast.

Laupäeva hommikul alanud vabatreeningud näitasid ära, et kerge see võistlus ei saa olema, kuna tuul on tõusnud ja puhangud olid kõvad. Ajasõidus olid olud väga keerulised ja oma kahele kiirele ringile läinud Lember oli sunnitud esimesel gaasi maha laskma, et mitte koos paadiga lendu minna. Ajasõidust võttis Lemberi ees 0,1 sekundiga võidu Calzolari ja kolmandaks sõitis ennast Thomas Mantripp Inglismaalt. Marek Peeba sõitis ajasõidust välja viienda koha.

Esimeseks võistlussõiduks olud palju muutunud ei olnud. Esikohalt startinud Calzolaril start ebaõnnestus ja esimesest pöördest väljus liidrina Lember, kellel omakorda kannul Kecinski ja Mantripp. Kolmandal ringil aga läks lendu Peeba paat ja sõit katkestati punase lipuga. Sportlasega oli kõik korras, paat transporditi kaldale ja anti sõidule kordusstart. Lemberil start õnnestus ja ta asus sõitu juhtima. Calzolari oli tõusnud Kecinski järel kolmandaks ja Mantripp hoidis neljandat kohta. Samas järjekorras sõit ka lõpetati, kuid Calzolarile määrati stardisirge reeglite rikkumise eest üheringiline karistus, mis kukutas ta üheksandaks.

Ka teiseks sõiduks polnud olud eriti muutunud. Peeba oli terve meeskonnaga töötanud paadi kallal, et jõuda teiseks stardiks kõik korda. Kui anti kahe minuti märguanne, siis toodi viimasel hetkel Peeba paat stardisillale. Stardist sai parima lähte Lember, aga suurepärase stardi tegi üheksandalt kohalt Calzolari ja väljus esimesest pöördepoist kolmandana. Lember sai sisse turvalise edu, kuid seljataga käis kõva lahing Kecinski ja Calzolari vahel, kui viimasel ringil hakkas streikima Kecinski paadi mootor ja Calzolari pääses mööda ning lõpetas teisena. Kecinski suutis vigase mootoriga viimase ringi ära sõita ja võttis sõidust kolmanda koha. Peeba võistluspaadi mootor stardis ei käivitunud ja see suudeti käima saada alles viimaseks ringiks ning tulemust kirja ei saadud.

Pühapäeval sõidetud viimaseks kaheks sõiduks oli ilm aga muutunud. Tuul oli taandunud ja ohtlikke puhanguid enam ei olnud. Kolmanda sõidu stardist sai parima lähte uuesti Lember, kuid kasutades ära häid olusid, suutis Calzolari panna maksma oma paadi omadused ja suutis esimeses pöördes Lemberist mööduda. Lember asus kohe itaallast jälitama, kuid möödasõidu võimalusi ei tekkinud. Calzolari võitis sõidu, Lember teine ja Synoracki kolmas. Peeba mootor käivitus ja stardirivi lõpust startides saavutas ta lõpuks viienda koha.

Viimane start pidi otsustama, kas Euroopa meistriks tuleb Lember või siis Calzolari. Neljast sõidust lähevad arvestusse kolme parema punktid ning võrdsete punktide korral saab määravaks kiireim sõiduaeg. Lemberi meeskond tegi veel masina juures mõned muudatused, lootes parema kiiruse peale, kuid fooritulede kustudes sai sileda veega parima lähte Calzolari, kes hoidis liidrikohta kuni lõpuni. Lember lõpetas teisel kohal ja Synoracki oli kolmas. Peeba võttis sõidust viienda koha.

Kui Lemberil ja Calzolaril halvim tulemus maha arvati, siis oli mõlemal tulemuseks 1100 punkti ja määravaks sai kiireima sõidu aeg. Kõigi nelja sõidu kohta oli kiireim aeg viimasest sõidust Calzolaril ja sellega kuulutati noor Itaalia piloot 2023, aasta Euroopa meistriks. Lember sai kaela hõbemedali ja pronksmedal kuulus Poola sportlasele Sebastian Kecinskile. Peeba tuli kahe sõidu tulemusega kokkuvõttes kaheksandale kohale.

"Võidusõit on võidusõit ning reeglid on reeglid – Calzolari oli väga kiire, aga laupäevaste tuuliste tingimustega tema võistluskomplekt nii hästi ei toiminud. Proovisime veel viimaseks sõiduks teha paadi juures mõned muudatused, aga kasu sellest ei olnud," nentis Lember. "Vaadates, kuidas Peebal läks ja ka meil tehnika karmides tingimustes lihtsalt lagunes, siis on EM-hõbe väga hea tulemus. Meie hooaeg on olnud nagu Ameerika mäed, aga kokkuvõttes võib rahule jääda. Hooaja tulemused on olnud väga hõbedased – MM-sarja hõbe, EM-hõbe, Eesti- ja Balti meistrivõistluste hõbe."