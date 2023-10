Maardust pärit Harin sai kutse Venemaa koondisesse

Venemaa koondise treeninglaager peetakse 9.-16. oktoobrini. Selle raames peavad venelased sõprusmängu Kameruni rahvusmeeskonnaga, mis toimub 12. oktoobril Moskvas. Kokku kutsus Venemaa peatreener, Narvas sündinud Valeri Karpin koondiselaagrisse 29 mängijat, vahendab rus.err.ee.

Maardust pärit 28-aastane Harin oli 2016. aastani halli passi omanik, sama aasta suvel valis ta Venemaa kodakondsuse. Eestis on ta mänginud Infoneti ja Levadia ridades.

2018. aasta suve lõpus pärast Levadiast Ahmatisse siirdumist ütles Harin Raadio 4-le antud intervjuus, et tahaks tulevikus mängida Venemaa koondises. "Tulevikus tahaksin mängida Venemaa koondises, kuid mõistan, et selleks on vaja palju tööd teha. Pean endaga kõvasti tööd tegema, andma endast 200 protsenti igal treeningul, alles siis võib-olla on võimalus koondisse pääseda," ütles maardulane toona.