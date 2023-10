Aasta esimene slämmiturniir pikeneb 15-päevaliseks

Kuna andmed näitavad, et matšid on nüüd pikemad, on pühapäevase alguse eesmärk leevendada senist mängugraafikut, et mängud ei lõppeks hilisõhtul, seisis korraldajate pressiteates.

"Oleme kuulanud mängijate ja fännide tagasisidet ning oleme rahul, et leidsime lahenduse öösse venivate mängude vähendamiseks," ütles Austraalia lahtiste turniiridirektor Craig Tiley. "See lahendus on lisapäev, millest võidavad nii fännid kui mängijad. Avaring mängitakse nüüd kahe päeva asemel kolmel päeval."

Suurimatel väljakutel ehk Rod Laveri ja Margaret Courti nime kandvatel väljakutel on järgmisel aastal päevasel sessioonil senise kolme asemel kaks matši, et vähendada ohtu, et päevased matšid lükkavad õhtust sessiooni edasi. Õhtul on neil väljakuil endiselt kavas kaks kohtumist.

Uue aasta esimene slämmiturniir peetakse Melbourne'is 14.-28. jaanuarini.