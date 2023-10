Koondisemängude eel vahetatakse A. Le Coq Arena murukatet

Murukate vahetatakse laialdasemalt välja lõunatribüüni karistusalas ja läänetribüüni küljel, mis saavad looduslikult vähem päikesevalgust ning muru kasvu pärsib madalam temperatuur. Väiksemal määral saab uue katte ka põhjatribüüni juures olev karistusala, vahendab Jalgpall.ee.

EJL-i jalgpallikompleksi juhataja Targo Kaldoja sõnul on kattevahetuse eesmärk tagada rahvuskoondiste mängudeks parimad võimalikud tingimused. "Viimastel kuudel on A. Le Coq Arena saanud suurt koormust ning kuna mitmed mängud on toimunud vihmasajus, on väljak saanud kahjustada," rääkis Kaldoja. Staadionil vahetatakse katet kokku ligi 200 ruutmeetri ulatuses.

A. Le Coq Arenal peetakse oktoobrikuu esimene rahvusvaheline mäng järgmisel nädalal, kui meeste koondis läheb 13. oktoobril kell 19 vastamisi Aserbaidžaaniga. Neli päeva hiljem, 17. oktoobril kohtutakse maavõistlusmängus Taiga.

Naiste koondis astub A. Le Coq Arenale 31. oktoobril, kui naiste Rahvuste liigas minnakse vastamisi Armeeniaga. Samad naiskonnad kohtuvad omavahel ka 27. oktoobril, kui vastamisi minnakse Jerevanis.