Kergejõustikuametnik sai Aasia mängude vasaraheites viga

Kuveidi vasaraheitja Ali Zankawi sooritus ebaõnnestus ja tabas heiteringi turvavõrku, kust see põrkas esmalt vastu maad ning seejärel heiteringi kõrval toolil istunud ja võistlust korraldada aidanud Huang Qinghua jalga.

Zankawi sõnas, et läks ametnikule appi niipea, kui mõistis, mis oli juhtunud. "Jooksin kiiresti tema juurde ja üritasin teda aidata, eriti seetõttu, et ta oli šokis ja väänles valust," lausus Zankawi uudisteagentuurile AFP.

"Tema juurde jõudes märkasin rebendit pükstes ja nägin, et jalast voolas verd. Teadsin, et see on katki. Enne kiirabi saabumist sidusin selle tihedalt kinni ja aitasin ta seejärel kanderaamile, et mis toimetas ta haiglasse. Jumal tänatud, et vasar tabas maad enne kui jalga."

Haiglas tuvastati 62-aastasel Huangil sidemerebend ja talle tehti operatsioon. Hetkel on tema seisund stabiilne.

Hiljem viga saanud ametnikku ka haiglas külastanud Zankawi lõpetas võistluse kaheksanda kohaga, Aasia meistriks krooniti heitevahendi 72 meetri ja 97 sentimeetri kaugusele saatnud hiinlane Wang Qi.