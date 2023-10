Eesti on võtnud kettagolfis pioneeri rolli

"Mitte üheski maailma riigis ei ole veel discgolfis noortetööd, mis on spordi alus. Eesti discgolfi liit on otsustanud, et teeme selle esimesena ära ja üsna lähiaastatel," lausus rahvusvahelise discgolfiliidu (PDGA) koordinaator Rainer Lipand intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"Esiteks treenerilitsents, mis hakkas üle-eelmisest aastast jooksma, seal on ka mitu level'it ja tegemist... ühesõnaga, lähiviisaastaku plaan on tavasportide kõrval kogu struktuur ajada nii maksimumiks kui võimalik. Tõenäoliselt üritavad soomlased sama. Oleme kahekesi pioneerid. Ja siis vaatame, mida teevad ameeriklased."

Kettagolfi ei kuulu maailma spordis suurte alade tõttu. Ameerika Ühendriikides on tegemist populaarse ettevõtmisega, aga pigem suhtutakse sellesse kui harrastussporti. Suurema osa maailma jaoks on tegemist aga täiesti tundmatu ettevõtmisega.

Oma profispordi väljund on kettagolfil päris tipus siiski olemas. "Kui hindame maailma mastaabis neid rahasid, mida mängijad võivad võita, siis ma arvan, et kui sa ikkagi top 50 hulgas ei ole, siis maksad kogu aeg peale," lausus Lipand. "Isegi, kui top 50 mängijad saavad sponsortoetust kettatootjatelt ja ei pea võib-olla varustust ostma, siis ikkagi reisimised..."

"Kõik suuremad rahad on Ameerikas," jätkas ta. "Euro Touril olid sel aastal esimest korda saada märkimisväärsed numbrid. Aga see jääb Ameerika numbritest ikkagi viis korda maha. Euroopas on päris suured kulud, peaksid end ikkagi Ameerikas näitama ja seal ka hästi esinema."

Selle parim näide on mõistagi Kristin Tattar, kes on kahel viimasel aastal kroonitud maailmameistriks ja võitis hiljuti ka USA naiste lahtised meistrivõistlused, mida loetakse suurturniiride hulka.

"Kristin Tattar on ebareaalselt hea mängija," kiitis Lipand. "Kui praegu võtta reiting lahti ja panna mehed-naised ritta, siis ta jagab Eesti meestega kuuendat-seitsmendat kohta. Need mehed viskavad väga palju kaugemale! Kõik, kes on ees, on võitnud Euroopas mingeid võistlusi ja käinud USA-s mängimas."

"Et tema on sellisel kohal meeste seas, näitab, et ta on üle mõistuse hea mängija. Kristini mentaalne pool on nii tugev ja see annab võimaluse olla stabiilselt nii hea. Ka viimane võistlus - ta ei olnud esimene, soomlane juhtis pidevalt, aga kui mäng läheb lõpuni - iga hetk on võimalik, et keegi murdub ja Kristin murdub viimasena. Vähemalt sel hooajal."

"Ta ise ütleb, et ei ole maailma naistes üheski elemendis parim," jätkas Lipand. "See näitab, et ta on hästi universaalne ja hästi hea mentaalse poolega. Ma arvan, et seda tuleks tähtsustada. Ta on eriline, ükski naine ei ole nii kõrgete reitingutega maailma mõttes ka."

Kettagolf on ka Eestis populaarne harratusspordiala, mistõttu jälgivad paljud teraselt Tattari tegemisi ja hindavad tema saavutusi kõrgelt. Aasta sportlaste valimistel on ta vähemalt rahva seas ka väga esil. Kuna ala tervikuna aga maailmas liiga tuntud ja konkurentsitihe ei ole, siis kipuvad teised valijad eelistama traditsioonilisemate spordialade esindajaid.

Kuidas Lipand tänavust spordiaastat naiste seas hindab? "Seal tuleb otsustada [ujuja] Eneli [Jefimova] ja Kristini vahel, ma arvan. Ujumine on olümpiasport ja Eneli on olnud väga tugev, aga ma näen, kui kiiresti tippspordi mõistes discgolf areneb ja ta on tegelikult tõsiseltvõetav ala," vastas ta.

"Ma olen ise asja sees, aga ma tean, mis on areng viimase kümne või viie aasta jooksul. Kristini teod ei ole suvalised. See on väga kõrge pilotaaž. Ma ei julge seda valikut praegu ära teha, aga kuna Kristinil on veel kaks võistlust tulemas ja üks neist on kõige suurema payout'iga [auhinnarahadega], see on finaalvõistlus tuuril - kui ta need kõik ära võidab, siis see on nii eriline saavutus. Teha grand slam'ide grand slam. Siis ma ikka arvan, et Kristin on võimsam."