Liisa Ehrberg pälvis EM-il 13. koha

23-aastane Wiebes (3:50.14) edestas lõpuspurdiga 20-aastast kaasmaalast Fem van Empelit ja 30-aastast itaallannat Elena Cecchinit (+0.02). EM-i arvestuses 13. koha pälvinud Liisa Ehrberg kaotas võitjale 16 minuti ja 56 sekundiga. Teised eestlannad Merili Sirvel, Elisabeth Ebras ja Laura Lizette Sander tulemust kirja ei saanud, vahendab EJL.ee.

"Võistluse esimene ring oli keeruline. Kohe alguses jäin enne tõusu kurvis kukkumise taha ja gruppi tagasi saamiseks kulus palju energiat. Peale seda kannatasin pikalt," tõdes Ehrberg finišis. "Ringi teisel poolel tulid tagant meeste vanuseklassid, mistõttu tekkis paras segadus ja rohkem naiste gruppi kui sellist polnudki. Üldiselt jäin tulemusega rahule. See koht on umbes selline nagu eeldasin, et võiksin siin kiirel rajal välja sõita."

Eliitmeeste konkurentsis teenis soolovõidu 30-aastane belglane Jasper Stuyven (4:16.27), edestades sama vana kaasmaalast Tim Merlieri ning 36-aastast sakslast Paul Vossi ühe minuti ja 21 sekundiga. Gert Kivistik pälvis 19. (+11.21) ja Gleb Karpenko 41. koha (+19.37). Lauri Tamm ja Markus Pajur tulemust kirja ei saanud.

"Kahel esimesel väiksemal ringil tehti selektsioon ära ja seejärel suuremale ringile läksime ca 25-liikmelise grupiga. Lisaks minule oli samas pundis Markus Pajur," kirjeldas Kivistik sõidu käiku. "Suhteliselt suure ringi alguses sain juba aru, et päris võidu sõita seekord ei saa, kuna umbes 68. kilomeetril tundsin esimest korda krampe ja sellest seisust välja tulla on peaaegu võimatu."

"Peale seda läks Pajuril rehv katki ja seejärel algas literdamine. Teadsin, et krampidega pole rünnakutele reageerimine võimalik ning jäin liidergrupist umbes kaheksa mehega maha," jätkas Kivistik. "Proovisin võimalikult ühtlaselt ja säästlikult sõita, kuid isegi see ei päästnud. Ma pole elus veel 90 kilomeetrit krampides sõitnud. Paar korda oli jalad täiesti "pulkas" ehk pedaale ei saanud vajutada ega tõmmata ja seis oli suhteliselt lootusetu. Mõte sõidu lõpetamisest tundus liiga optimistlik. Seda kõike arvesse võttes oli 19. kohaga finišeerida pigem positiivne. Lisaks oli see väga vajalik pingutus pühapäeval toimuvateks maailmameistrivõistlusteks."

Graveli maailmameistrivõistlused peetakse 7. ja 8. oktoobril Itaalias Venetos. Eesti koondist esindavad samad liikmed, kes osalesid Euroopa meistrivõistlustel.