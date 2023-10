Eesti meistriteks öisel tavarajal tulid Hirv ja Sild

Valdavalt nõrgalt liigestatud ja väheste detailidega maastik, mille kõrgemaid osi lahutavad üksteisest sood ja rabad, nõudis täpset tööd kompassiga ja osutus paljudele osalejatele parajaks pähkliks.

Naiste põhiklassi 6,5-kilomeetrisel rajal mahtusid esimesed viis naist lõpuprotokollis nelja minuti sisse ja võistluse käigus said liidripositsioon hoida kolm naist. Pikalt võistlust juhtinud Teele Tšoba (Tammed) langes ühe suure veaga medalikonkurentsist ja langes lõpuks kuuendaks.

Oma suure kogemuse pani maksma ühtlaselt jooksnud Eleri Hirv (OK Võru), kes võitis oma kolmanda öise tavaraja kulla ajaga 60.14. Sigrid Ruul (JOKA) kaotas minuti ja 30 sekundiga, Lorely Kõrvel (OK Kobras) jäi kahe minuti ja 55 sekundi kaugusele.

Meeste põhiklassi 9,4-kilomeetrisel rajal eraldusid kolm medalinõudlejat ülejäänud konkurentidest juba raja avaveerandil. Oma teise öise tavaraja kuldmedali teenis ajaga 60.35 Timo Sild (OK Võru), kes suutis vältida vigu kogu raja vältel. Hõbeda teenis Lauri Sild (OK Võru), kellel tuli ette kaks suuremat viga, mis andsid kokku kaotuse kolm minutit ja kümme sekundit. Pronksi pälvis samuti paari veaga Kristo Heinmann (OK Peko), kelle kaotuseks võitjale kujunes viis minutit ja 25 sekundit. Neljandaks tulnud Martin Simpson (OK Kobras) kaotas võitjale juba 13 minutiga.