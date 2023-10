25. reitinguturniiri võitnud Williams: järsku olen parem mängija, kui arvan

Williams võitis finaalmatši esimesed kolm freimi ning asus seejärel veel 5:1 juhtima. Selby vastas aga tugevalt ning lihvis waleslase edu ühele freimile. Williams säilitas seejärel aga nappi eduseisu ning võitis seisult 8:7 kaks järjestikust freimi, et enda karjääri 25. reitinguturniiri võit pälvida.

"Ma olin juba 24 turniirivõiduga väga õnnelik. Päris ausalt öeldes ei uskunud, et ühe veel võidan. Nüüd on mul neid kokku 25 ja see on täiesti uskumatu tunne," sõnas Williams, kellest sai 48 aasta ja 184 päeva vanuselt reitinguturniiride ajaloo vanuselt teine vanim võitja.

Vaid Ray Reardon on Williamsist vanemana reitinguturniiri võitnud, kui ta 1982. aastal Professional Players turniiril võidutses. Williams ütles, et ta on alati mõelnud 50. eluaastani mängimisest ning rekordi peale ei mõtle. "Kes teab, naudime seda sõitu, kuni see veel kestab," sõnas waleslane.

"Võib-olla olen endaga liiga karm ja väärin tegelikult väikest patsutust õlale. Võib-olla olen natuke parem snuukrimängija, kui endale tunnistan," lisas Williams. "Ma ei anna endale kunagi väga palju tunnustust, aga pärast seda võitu võin vist öelda, et olen päris hea mängija."