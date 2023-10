Ajavahega kohanev Lõiv võitles MK-etapil USA-s välja 18. koha

Karjääri esimese MK-etapivõidu eliitnaiste konkurentsis pälvis 23-aastane austerlanna Laura Stigger (Specialized Factory Racing; 1:21.56), jättes selja taha prantslanna Loana Lecomte'i (Canyon CLLCTV; +0.23) ja itaallanna Martina Berta (Santa Cruz Rockshox Pro Team; +.0.32). Lõiv kaotas võitjale kolme minuti ja 53 sekundiga.

"Sel korral on olnud kohanemine ajavahega üsna keeruline ja siiani ärkan öösel üles ning ei suuda mõnda aega uuesti magama jääda, seetõttu ei tundnud end ka starti minnes väga värskena. Lisaks oli teada, et rada on üsna libe ja mõned laskumised väga tehnilised," rääkis Lõiv võistluse järel.

"Start läks keskpäraselt - andsin kohti ära ja pidin aeglasemate sõitjate taga ootama. Ühel hetkel sain liikuma ja püüdsin enda ees olevaid tüdrukuid. Mäe peal sain paljud kätte, aga libedatel tehnilistel laskumistel panid nad jälle eest ära. Olin laskumistel väga ettevaatlik ja kaotasin kindlasti palju aega. Lisaks tegin ühel libedate juurikatega tõusul vea ja kukkusin. Suures pildis tegin enda sõitu ja kuna ratas polnud ka parimas korras, siis olin õnnelik, et lõpetasin suuremate probleemideta," lisas rattur.

Eliitmeeste klassis olid parimad prantslane Jordan Sarrou (Team BMC; 1:18.38) ning šveitslased Nino Schurter (Scott-SRAM MTB Racing Team; +0.01) ja Marcel Guerrini (BIXS Performance Race Team; +0.03).