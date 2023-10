Rooba jõudis JYP-i võidumängus hooaja esimese väravani

Rooba viskas värava juba kohtumise teisel minutil, eeltöö tegid Mikko Perttu ja Patrik Siikanen. SaiPa viigistas 15 minutit hiljem, aga JYP läks pool minutit enne perioodi lõppu Teemu Eroneni väravast juhtima.

Reid Gardiner pikendas teisel perioodil JYP-i edu ning pärast seda enam SaiPa viigini ei jõudnud. Pärast üht vastuväravat viskas Sami Niku värava, kolmandal perioodil saavutas JYP Giorgio Estephani, Jerry Turkulaineni ja Juuso Puustineni väravatest 7:2 edu, kuid klubi loovutas kuus minutit enne kohtumise lõppu veel ühe ja võitis lõpuks 7:3.

Lisaks hooaja esimesele väravale andis eestlane võidumängus ka enda hooaja esimese väravasöödu, kui aitas Estephani väravani.

JYP on seitsme mänguga kogunud 13 punkti ja asetseb liigatabelis seitsmendal kohal. Valitsev meister Tampere Tappara on liigatabeli tipus, olles kogunud seitsme mänguga 17 punkti. Teisel kohal on samuti seitse mängu mänginud Mikkeli Jukurit (15 punkti), sama palju punkte on kogunud veel Pori Ässat, Tampere Ilves, Rauma Lukko ja Turu TPS.