Timmo Jeret võitis Barcelona Ironmani

Jeret lõpetas ajaga kaheksa tundi, 39 minutit ja 12 sekundit, edestades üldarvestuses belglast Alexis Krugi viie minuti ja 49 sekundiga ning sakslast Fabian Schuberti 12 minuti ja 55 sekundiga. Eestlane ujus 3,8 kilomeetrit ajaga 1:01.19, sõitis 180 kilomeetrit rattaga 4:32.19 ja jooksis maratoni ajaga 2:59.00.

"Ujumine oli rahuldav. Ratas üks kehvemaid, mille olen üldse kunagi täispika või poolpika triatloni sees teinud," sõnas Jeret võistluse järel. "Kuni 140. kilomeetrini oli kõik enam-vähem kontrolli all, aga seejärel oli stepsel seinast täielikult väljas. Sellist haamrit ma veel saanud ei olnud. Kole oli, ikka väga-väga kole."

"Jooksma minnes oli mu ainuke küsimus, mis seisus jooksujalad on. Esimestest sammudest peale sain aru, et on olemas. Kuna jalad olid head, siis sain õige kähku end mentaalselt uuesti üles korjata ja kestsin terve maratoni eeskujulikult ära," lisas Jeret.

Marokos MK-etapil võistelnud Sikk ujus 750 meetrit ajaga 11.10, sõitis 20 kilomeetrit rattaga ajaga 31.18 ning jooksis viis kilomeetrit ajaga 17.55. Koguaeg 1:01.43 andis karjääri esimeselt MK-etapilt 55. koha.

"Ma ei oska täpselt öelda veel miks, aga keha polnud päris valmis sellises konkurentsis kaasa rääkima," ütles Sikk võistluse järel. "Ujumises polnud kätes väga jõudu ja distantsi teises pooles hakkas lainete vahel suure grupiga vahe kärisema. Rattarajal polnud samuti minekut ja suutsin veel esimesel ringil korra külje maha ka panna. Rattasõidus oli vaja pigem selle nimel sõita, et jooksma pääseks. Jooksudistantsil hakkas veel pistma, seega oli võistlus korralik rongiõnnetus. Kogemuse võrra kindlasti rikkam ja usun, et saan järgmise kolme nädala jooksul parema soorituse tehtud."

MK-etapivõidu teenis prantslane Pierre Le Corre ajaga 53.55, edestades hispaanlast David Cantero Del Campot 13 ja norrakat Vetle Bergsvik Thorni 23 sekundiga. Eliitnaiste konkurentsis olid parimad sakslanna Lisa Tertsch (58.46), hispaanlanna Noelia Juan (+0.12) ja rootslanna Tilda Mansson (+0.16).