Kiviloo: minu eesmärk on panna noored mängima nii hästi kui võimalik

Naiste võrkpallihooaja alguses on palju kõneainet pakkunud Eesti koondislaste naasmine koduliigasse. Üheks neist on ka rahvusnaiskonna kapten Liis Kiviloo.

Eesti naiskonna kapten Kiviloo on selleks hooajaks tõmmanud selga Rae Spordikooli naiskonna särgi, nagu ka mullu Sloveenia meistriliigas mänginud Eesti koondise nurgaründaja Silvia Pertens.

"Põhjuseid on mitmeid: nad teevad väga professionaalset asja ja olin isegi üllatunud, kui aktiivselt nad mind ja Silviat taga ajasid. Nad rääkisid, et neil on noortekoondislased kõrval, kes saaks meilt õppida ja lisaks veenis mind muidugi ka see, et seal on juba ees Kristel Moor ja Hanna Pajula, kellega olen varemgi koondises mänginud. Tundus väga huvitav projekt," rääkis Kiviloo pühapäeval ETV spordiuudiste stuudios.

"Kindlasti otsime medaleid, mis värvi neid tuleb ja kas üldse, näeme edaspidi. Ma arvan, et potentsiaali meil on. Minu eesmärk on lihtsalt panna noored nii hästi mängima kui võimalik, innustada neid tahtma rohkemat, panna neid endasse uskuma ja ise samamoodi oma vormi hoida," lisas temporündaja.

Kiviloo sõnul teeb koondislaste Eestisse naasmine liiga põnevamaks ning tähtis on ka see, et kõik tugevad ei ole koondunud ühte naiskonda. "Üks põhjus, miks mina ja Silvia otsustasime Raesse minna, on, et nüüd on kolm tugevat naiskonda Eesti meistriliigas ja Balti liigas mängimas. See teeb kindlasti vaatamise põnevamaks ja arvan, et tasub saali tulla. Et võrkpalli arendada, peaksid kogenud mängijad olema segamini noortega, et nad saaks meilt õppida," sõnas Kiviloo.