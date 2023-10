Soomer on Saksamaal populaarne: läheme oma väikese smurfiga rahvale peale

Hannes Soomer tõi hooaja jooksul erinevatel radadel vatti saanud mootorratta koju putitamisele. 25-aastane ringrajasõitja kihutas oma uue ja väikse Eesti tiimiga Saksamaa meistrivõistlustel ning saavutas hooaja kokkuvõttes neljanda koha.

"Läksime oma meeskonnaga, hüppasime pea ees tundmatusse vette Saksa meistrivõistlustele, aga kohe algusest olime kiired," rääkis Soomer ERR-ile. "Olime viimase võidusõiduni tiitliheitluses. Kõige rohkem olen uhke enda tüüpide üle, kellega me seda teeme. Nad andsid mulle kui sõitjasse usu tagasi. Mõned sellised keerulised aastad MM-il on enesekindluse ja tunde üsna maha materdanud, aga see on nüüd tagasi ja me naudime jälle võidusõitu, mis on väga oluline."

Augustis Pärnuski oma kiirust näidanud Soomeri tuumikmeeskonna, kes teda võistlustel toetasid, moodustasid isa Tõnu Soomer, varasem võidusõitja Marko Rohtlaan ja mehaanikud Andres Kaabel ja Sander Einmann. Selline väiketiim tekitas Saksamaa meistrivõistlustel suurte tehasetiimidega võideldes palju elevust.

"Me oma väikse meeskonnaga oleme selline romantiline lugu seal," sõnas Soomer. "Ühe väikse kaubikuga tuleme, viis Eesti meest ja eriti selle helesinise Smurfi värvi Hondaga. See smurfi nimi tuli seal kolmandal etapil ja kogu publikule läheb see väga peale. Kuna BMW on seal domineerinud 10-15 aastat, siis esiteks see, et oleme Hondaga ja teiseks, et oleme väike meeskond; sellised rahvamehed. Fännibaas, mis nii mulle kui meeskonnale on tulnud, on väga kõva. Fännid tulevad Eesti lippudega ja viimane etapp oli Eesti lippe rohkem kui Saksamaa või muid lippe ja need ei olnud Eesti inimesed, kes olid Eesti lippudega. See andis väga hea emotsiooni ja näitab, et teeme õiget asja."

Mootorratta, mille maksimumkiiruseks sai Soomer 313 km/h tunnis, paljud pisidetailid on tehtud Eestis. Näiteks selles meeskonna peatoetaja, peenmehaanikale keskendunud Enemati tehases valmisid pidurikettad. Nüüd on vaja kaaluda, kellega ja millises sarjas jätkata uuel hooajal karjääri.

"Minu väärtus sõitjana on selle aastaga oluliselt tõusnud maailma silmis," kinnitas eestlane. "Pakkumisi on rohkem kui on olnud eelmistel aastatel. Me peame tõsiselt mõtlema, kas meil tasub seda meeskonna loomise tööd ära visata. Praegu on Saksa meistrivõistlustel meist tugevamaid meeskondi vähe ja see oli meie esimene aasta. Praegu on selline otsuse koht, et kas jätkame enda projektiga ja selle parandamisega või siis lähen mina sõitjana oma teed kuskile meeskonda."

Soomer soovib tuleviku osas langetada otsuse oktoobri lõpuks.