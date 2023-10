Euroopa golfikoondis võitis taas Ryderi karikaturniiri

Euroopa alustas viimast võistluspäeva 10,5:5,5 eduseisus teadmisega, et kumbki võistkond pole turniiri 96-aastase ajaloo jooksul suutnud viiepunktilisest kaotusseisust välja tulla ning võita. 10:6 edu on kahel korral tagasi mängitud, USA poolt 1999. ning Euroopa poolt 2012. aastal.

Brooks Koepka alistas pühapäeval noore rootslase Ludvig Abergi, Max Homa Matt Fitzpatricku ning Xander Schauffele Nicolai Höjgaardi ja USA kahandas küll kaotusseisu, aga kogu nädala suurepäraselt mänginud norralane Viktor Hovland võitis 4&3 Collin Morikawat ning põhilises vastasseisus oli maailma edetabeli teine mees Jon Rahm üle esikohal olevast Scottie Schefflerist.

Viimaseks jäänud mängus saatis ameeriklane Rickie Fowler 16. rajal oma esimese löögi vette ja nii teenis inglane Tommy Fleetwood otsustava võidu. Euroopa alistas USA koondskooriga 16,5:11,5.

"Oli pingeline, sest ameeriklased andsid täna korraliku lahingu. Olen aga oma 12 mängija üle väga uhke," sõnas Euroopa kapten Luke Donald. "Alustasime väga hästi, siis viisid paar matši olukorra punasesse. Vaatasime tabelit ja mõtlesime, kust me küll [võiduks vajalikud] 14,5 punkti leiame? Aga meil olid mõned poisid varus, kes on väga head."

Viimased viis Ryderi karikaturniiri on võitnud väljakuperemehed, Euroopa pole kodus kaotanud juba 30 aastat. Kaks aastat tagasi sai USA Wisconsinis veenva 19:9 võidu.