Neidude jalgpallikoondis lõpetas sõprusturniiri võiduga

Põhja-Makedoonia asus küll 6. minutil juhtima, aga Eesti lõi avapoolaja keskel viie minutiga kolm väravat ja teenis lõpuks 3:1 võidu. Eesti eest tegid skoori Frida Gabriel, Kristelle Ojakõiv ja Gretlin Pihlak.

Koondise peatreener Ljubov Maksimova ütles pärast kohtumist, et tüdrukute tugev pingutus tõi soovitud tulemuse. "Võit on kindlasti üks positiivne asi, kuid me nägime ka, kuidas tüdrukud pingutasid. Jah, jäime kaotusseisu ja mängupilt polnud päris see, mida soovisime, kuid ergutasime nad joogipausil üles ja tuletasime meelde, millistes olukordades tahtsime palli võita, seda nad ka tegid. Suur aplaus mängijatele, et nad ikka lõpuni pingutasid," rääkis peatreener jalgpall.ee vahendusel.

Peatreeneri sõnul oli turniiri alagrupp igati võrdne ning sellisel tasemel kohtumised andsid mängijatele palju enesekindlust. "Rahvusvahelised mängud on koht, kus mängijad saavad enim areneda – mängutempo on teine, momente ja otsustavaid hetki on samuti tunduvalt rohkem kui Eesti liigas. Ja tegelikult olid vastased mängitavad – Rumeenia oli taseme poolest küll gramm kõrgemal, kuid Türgi oli võrdne vastane, seal andsime ise mängu käest ära ning tänane Põhja-Makedoonia pakkus hea mängu. Mul on hea meel, et ka tüdrukud ise olid julged, ei kartnud, lõid riietusruumis hea atmosfääri ning soovisid kõiki mänge võitma minna," rääkis Maksimova.

Neidude koondis sai turniiril võidu kõrval kirja ka kaks kaotust, kui alistuti Rumeenia (2:4) ja Türgi (1:2) eakaaslastele. Teenitud kolm punkti paigutasid Eesti turniiri edetabelis kolmandale kohale.