Martin jõudis Bagnaiast kolme punkti kaugusele

Juba avaringil alanud vihmasadu tõi kaasa valge lipu, mis võimaldas sõitjatel masinatele vihmarehvid alla panna. Ehkki Martin langes võistluse alguses sõiduvea tõttu esikohalt, suutis ta liidripositsiooni tagasi võtta ja püsis seal, kuni tiimikaaslase Johann Zarco kukkumiseni, mis peatas võistluse punase lipuga. Kohtunikud soovisid võistlusega jätkata, kuid kui sõitjad soojendusringile läksid, hakkasid punased lipud vihma tõttu taas lehvima ja võistlus peatati 13. ringi järel.

Kuna üle poole võistlusest oli läbitud, andsid kohtunikud välja täispunktid. Martin teenis seega hooaja kolmanda võidu, teiseks tuli MM-sarja liider itaallane Francesco Bagnaia (Ducati; Ducati Lenovo) ja kolmandaks kuuekordne maailmameister hispaanlane Marc Marquez (Honda; Repsol).

Sarja üldliidrina jätkab Bagnaia, kes on kogunud 319 punkti. Martin on teisel kohal, aga vahe Bagnaiaga kahanes kolmele punktile. Kolmandal kohal paiknev Marco Bezzecchi (Ducati; Mooney VR46) kaotab Martinile 51 punktiga.

Hooaja lõpuni jääb kuus etappi. Järgmine etapp toimub kahe nädala pärast Indoneesias.

