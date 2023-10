Mets aitas St. Pauli tabeli tippu

St. Pauli alistas laupäeval võõral väljakul Berliini Hertha 2:1 ja püsib kaheksa vooru järel endiselt kaotuseta. Algkoosseisus alustanud Mets tegi täismängu. St. Pauli väravad lõid Johannes Eggestein (25. min) ja Marcel Hartel (74. min). Hertha ainsa tabamuse eest hoolitses Derry Scherhant, kes tegi skoori 83. mänguminutil.

St. Pauli on kaheksa kohtumisega kogunud 16 punkti. Sama palju punkte on HSV-l, kolmas on Hannover 15 punktiga.

Aste kõrgemal ehk kõrgliigas kerkis liidrikohale Leverkusen, kes oli võõrsil parem Mainzist 3:0. Teise koha hõivas Stuttgart, alistades Kölni 2:0. Senine liider Müncheni Bayern tuli võõrsil RB Leipzigi vastu teisel poolajal kaotusseisust välja ja teenis 2:2 viigi, kuid langes tabelis kolmandaks. Esikolmikule järgnevad Dortmundi Borussia, RB Leipzig ja Hoffenheim.

Teised tulemused kõrgliigas:

Bochum - Mönchengladbach 1:3

Heidenheim - Berliini Union 1:0

Wolfsburg - Frankfurdi Eintracht 2:0

Hoffenheim - Dortmundi Borussia 1:3