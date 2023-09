Euroopa koondis jätkas Ryder Cupil võimsa hooga

Turniiri avapäeval rekordilise 6,5:1,5 eduseisu saavutanud eurooplased võitsid laupäeva hommikul toimunud neljast foursome vastasseisust kolm.

Norralane Viktor Hovland ja rootslane Ludvig Aberg said hakkama rekordilise võiduga, kui alistasid maailma esinumbri Scottie Scheffleri ja endise esinumbri Brooks Koepka tulemusega 9&7.

Viktor & Ludvig, history makers



The Ryder Cup has been played for 96 years. Their 9&7 victory is the largest foursomes win ever.#TeamEurope | #RyderCup pic.twitter.com/PS8Jq1jRMm