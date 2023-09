Kümnekesi jäänud Dortmund tõusis vähemalt päevaks liigatabeli tippu

Dortmund alustas võõrsil survega ning see kandis vilja juba 18. minutil, kui sel aastal klubiga liitunud Niclas Füllkrug enda esimese värava lõi. Hoffenheim jõudis aga seitse minutit hiljem viigini, kui Mats Hummels karistusalas Anton Stachile vea tegi. Andrej Kramaric realiseeris 11 meetri pealt ning mäng oli viigis.

Dortmund läks aga poolajapausile eduseisuga, sest raudvara Marco Reus oli poolaja lisaminutitel karistusalas õigel ajal õiges kohas ning sai õhku jäänud palli väravasse paigutada.

Dortmund jäi 71. minutil keerulisse seisu, kui Ramy Bensebaini teise kollase kaardiga varakult riietusruumi saadeti, kuid Hoffenheim ei suutnud võimalust ära kasutada. See-eest jõudis hoopis Dortmund veel väravani, kui Julian Ryerson lisaminutitel vasakult äärelt soolorünnaku tegi ja palli väravavahi jalge vahelt võrku saatis.

Dortmund on kuue mänguvooruga kogunud 14 punkti ning tõusis reedese võiduga Bundesligas tabeliliidriks, kuid neljal meeskonnal on laupäeval võimalus esikohale hüpata.

Müncheni Bayern ja Leverkuseni Bayer on Dortmundist ühe punkti kaugusel. Kolmel tiimil on 12 silma, viimase Meistrite liiga koha peal on Stuttgart, kellele järgnevad RB Leipzig ning kuuenda mängu pidanud Hoffenheim.

Laupäeval peetakse Bundesligas kuus kohtumist ning võistlustulle asuvad kõik eelmainitud meeskonnad. Silmapaistvaimas vastasseisus kohtuvad Müncheni Bayern ja RB Leipzig.

Kuues mänguvoor lõpetatakse pühapäeval, kui peetakse kaks kohtumist.